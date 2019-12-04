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Реформированный чемпионат Европы среди U-19: Украина узнала соперников в Лиге А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2022 среди юношей до 19 лет, который пройдет в новом формате, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Согласно решению УЕФА чемпионаты Европы 2022-го и 2023 в категории U-19 изменят турниры, которые будут иметь двухлетний цикл - 2020-2022 и 2021-2023. Они также будут завершаться финальной стадией с участием восьми сборных. Таким образом, их формат станет похожим на формат Лиги наций УЕФА.

Все сборные были распределены на три лиги (А, В, С) на основании коэффициентов U-19. По их итогам Украинская сборная попала в лигу А.

В группе 2 на украинском ожидают поединки с Германией, Швецией и Бельгией.

Состав других групп отборочного раунда 1 Лиги А ЧЕ-2022 (U-19):

Группа А1 Ирландия, Нидерланды, Хорватия, Турция.
Группа А3 Португалия, Чехия, Греция, Польша.
Группа А4: Италия, Англия, Сербия, Австрия.
Группа А5: Испания, Франция, Норвегия, Словакия.

Добавим, финальный турнир пройдет с участием 8 сборных. Первый раунд отбора будет проходить до 17 ноября 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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