Реформа з децентралізації влади - одна з найуспішніших сьогодні реформ - В.Гройсман

“Я пишаюся тим, що маю безпосереднє відношення до реформи, яка розпочалася у 2014 році, коли я прийшов працювати в перший Уряд Арсенія Яценюка після Революції Гідності. Я прийшов займатися якраз цією реформою. Це чи не єдина реформа, яка сьогодні йде достатньо успішно і яка впливає у тому числі і на систему охорони здоров’я,” — підкреслив В.Гройсман.

ТАкож він зауважив, що сьогодні завдяки реформі з децентралізації у місцевих бюджетах є десятки мільярдів гривень. Ці кошти потрібно направляти у якість життя громадян, переконаний він. Так, місцеві бюджети можуть допомогти у реалізації медичної реформи.

Уряд у рамках реформи передбачає зміну моделі фінансування охорони здоров’я. “Ми хочемо інвестувати не у стіни лікарень, а у якісну медичну послугу для українців,” — сказав Прем’єр-міністр, говорячи про зміну системи охорони здоров’я.

Також він зазначив, що в цього року по країні буде розбудовано 13 кардіоцентрів, щоб забезпечити доступ громадян до якісної серцево-судинної хірургії.

А з 1 квітня розпочне діяти програма безкоштовних ліків для хронічно хворих на серцеві захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу.

“Ми виходимо з ініціативою, що нам не потрібно додаткові податки для українців. Ми можемо змінити систему фінансування і направити ці кошти на страхування кожної української людини. Це дуже важливо з точки зору якості послуг,” — зазначив він.

“Я хочу, щоби українці жили в забезпеченості, а це можливо зробити важкою системною працею,” — підкреслив прем’єр.

Як повідомляв УНН, для продовження процесу децентралізації необхідно надати новий імпульс реформам, бо неможливо діяти на запасі, який було створено в 2014-2015 роках.