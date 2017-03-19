Реформа по децентрализации власти - одна из самых успешных сегодня реформ - В.Гройсман

"Я горжусь тем, что имею непосредственное отношение к реформе, которая началась в 2014 году, когда я пришел работать в первое Правительство Арсения Яценюка после Революции Достоинства. Я пришел заниматься как раз этой реформой. Это одна реформа, которая сегодня идет достаточно успешно и которая влияет в том числе и на систему здравоохранения", - подчеркнул В.Гройсман.

Также он отметил, что сегодня благодаря реформе по децентрализации в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен. Эти средства нужно направлять в качество жизни граждан, убежден он. Так, местные бюджеты могут помочь в реализации медицинской реформы.

Правительство в рамках реформы предусматривает изменение модели финансирования здравоохранения. "Мы хотим инвестировать не в стены больниц, а в качественную медицинскую услугу для украинцев", - сказал Премьер-министр, говоря об изменении системы здравоохранения.

Также он отметил, что в этом году по стране будет развито 13 кардиоцентров, чтобы обеспечить доступ граждан к качественной сердечно-сосудистой хирургии.

А с 1 апреля начнет действовать программа бесплатных лекарств для хронически больных сердечными заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа.

"Мы выходим с инициативой, что нам не потребуются дополнительные налоги для украинцев. Мы можем изменить систему финансирования и направить эти средства на страхование каждого украинского человека. Это очень важно с точки зрения качества услуг", - отметил он.

"Я хочу, чтобы украинцы жили в обеспеченности, а это возможно сделать тяжелой системной работой", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНН, для продолжения процесса децентрализации необходимо придать новый импульс реформам, так как невозможно действовать на запасе, который был создан в 2014-2015 годах.