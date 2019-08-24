Реформа СОТ краще торгових воєн - Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Торгові угоди і реформа Світової організації торгівлі краще торгових воєн. Про це заявив під час пресконференції перед початком засідання G7 у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.
"Сьогодні було б особливо актуально і необхідно нам досягти єдності щодо наступних завдань:... Покласти край торговим війнам. Торгові угоди і реформа СОТ краще торгових воєн. Торгові війни приведуть до рецесії, у той час як торгові угоди будуть стимулювати економіку, не кажучи вже про те, що торговельні війни між членами G7 приведуть до підриву і без того ослабленої довіри між нами", - зазначив Туск.
Раніше ЄС розробив план на випадок торгової війни з США.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп допустив вихід США з СОТ.