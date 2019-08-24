Реформа ВТО лучше торговых войн - Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Торговые сделки и реформа Всемирной торговой организации лучше торговых войн. Об этом заявил во время пресс-конференции перед началом заседания G7 во французском Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск, передает УНН.
"Сегодня было бы особенно актуально и необходимо нам достичь единства относительно следующих задач:... Положить конец торговым войнам. Торговые сделки и реформа ВТО лучше торговых войн. Торговые войны приведут к рецессии, в то время как торговые сделки будут стимулировать экономику, не говоря уже о том, что торговые войны между членами G7 приведут к подрыву и без того ослабленного доверия между нами", - отметил Туск.
Ранее ЕС разработал план на случай торговой войны с США.
Напомним, президент Дональд Трамп допустил выход США из ВТО.