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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 45061 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 66850 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123053 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133473 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123776 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126795 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129243 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153033 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151032 просмотра

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Реформа ВТО лучше торговых войн - Туск

Реформа ВТО лучше торговых войн - Туск

Киев  •  УНН

 • 30631 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Торговые сделки и реформа Всемирной торговой организации лучше торговых войн. Об этом заявил во время пресс-конференции перед началом заседания G7 во французском Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск, передает УНН.

"Сегодня было бы особенно актуально и необходимо нам достичь единства относительно следующих задач:... Положить конец торговым войнам. Торговые сделки и реформа ВТО лучше торговых войн. Торговые войны приведут к рецессии, в то время как торговые сделки будут стимулировать экономику, не говоря уже о том, что торговые войны между членами G7 приведут к подрыву и без того ослабленного доверия между нами", - отметил Туск.

Ранее ЕС разработал план на случай торговой войны с США.

Напомним, президент Дональд Трамп допустил выход США из ВТО.

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