Реформа прокуратури: Рябошапка назвав ключові етапи

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 15947 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 30243 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 72868 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 56195 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 54109 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 270171 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 172174 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140790 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141680 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 154026 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.8м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 46624 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 63804 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 59372 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 14661 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 30168 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 72897 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 270188 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 215321 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 331111 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 348768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 3926 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 3792 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 11421 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 64038 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 46849 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Реформа прокуратури: Рябошапка назвав ключові етапи

Київ • УНН

 • 17095 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка наголосив, що в Україні сьогодні запускається реформа органів прокуратури, а також назвав її ключові етапи, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Реформа прокуратури: Рябошапка назвав ключові етапи

“Мета реформи — нові стандарти роботи прокурорів, які відповідають очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів. Спочатку відбудеться атестація, і всі чинні прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності, продовжать працювати в нових органах прокуратури. Процес атестації має бути завершено до 1 вересня 2020 року, і атестовані прокурори будуть працювати на основі індивідуального оцінювання якості роботи”, — зазначив Рябошапка.

У ГПУ відзначили, що Атестація чинних прокурорів відбудеться на підставі “Положення про проходження прокурорами атестації”, “Положення про кадрові комісії Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур”, які вже найближчим часом будуть оприлюднені на веб-сайті Генеральної прокуратури України.

На основі вказаних наказів з 27 вересня до 10 жовтня цього року працівники Генеральної прокуратури України подаватимуть заяви про переведення до нових органів прокуратури та про намір пройти атестацію, зазначено у повідомленні.

Передбачається, що атестація буде складатися з трьох етапів і до кожного наступного етапу кадрові комісії будуть допускати тих прокурорів, які успішно пройшли попередній етап.

Перший етап — це іспит у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення знань та вмінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підписав закон про реформування органів прокуратури

Другий етап буде спрямований на оцінку загальних здібностей та навичок на основі анонімного комп’ютерного тестування.

На третьому етапі прокурори пройдуть співбесіду з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними вміннями та навичками прокурори також виконають письмове практичне завдання.

До складу кадрових комісій будуть включатися особи, делеговані міжнародними організаціями.

“Переконаний, що професійні та доброчесні прокурори — а їх чимало — долучаться до роботи оновленої прокуратури”, — прокоментував Генеральний прокурор.

Нагадаємо, 25 вересня 2019 року набули чинності зміни до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”, які дають можливість розпочати реформу органів прокуратури. Всі прокурори та слідчі органів прокуратури, які бажають працювати за новими правилами, повинні будуть пройти атестацію. Заплановано, що першими атестацію пройдуть прокурори Генеральної прокуратури України, друга та третя черга атестації буде стосуватись прокурорів регіональних та місцевих прокуратур.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93