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Зеленський підписав закон про реформування органів прокуратури

Зеленський підписав закон про реформування органів прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав прийнятий Верховною Радою законопроект № 1032 щодо реформування органів прокуратури. Про це передає УНН із посиланням на офіційний портал ВРУ.

Законопроект спрямований на запровадження першочергових і, багато в чому, тимчасових заходів, пов’язаних передусім із кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навики, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури.

Нагадаємо, що 19 вересня Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.

Українські Національні Новини

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