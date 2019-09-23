Зеленський підписав закон про реформування органів прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав прийнятий Верховною Радою законопроект № 1032 щодо реформування органів прокуратури. Про це передає УНН із посиланням на офіційний портал ВРУ.
Законопроект спрямований на запровадження першочергових і, багато в чому, тимчасових заходів, пов’язаних передусім із кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навики, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури.
Нагадаємо, що 19 вересня Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.