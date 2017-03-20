Реформа освіти буде запроваджена з 2018 року - Л.Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Реформа системи освіти в Україні буде запроваджена з 2018 року. Про це виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
“Реформа "Нова українська школа“ буде запроваджуватися з 2018 року. Це нові державні стандарти освіти, але у нас з вами дуже багато роботи за різними напрямками — оновлення змісту, підготовка людських ресурсів, зміна структури і створення мережі навчальних закладів, зміни в системі управління, забезпечення якості освіти, справедливе фінансування і нове освітнє середовище”, — сказала Л.Гриневич.
Вона підкреслила, що зараз міністерство працює над удосконаленням навчальних програм 5-9 класів, до того переглянуло і оновило програму освіти на рівні початкової школи, “а от з 2018 року це будуть програми для дітей 1—го класу взагалі за новими стандартами”.
Як повідомляв УНН, систему вищої освіти у 2017 році очікують чотири ключові зміни.