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Реформа образования будет введена с 2018 года - Л.Гриневич

Реформа образования будет введена с 2018 года - Л.Гриневич

Киев • УНН

 • 12142 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Реформа системы образования в Украине будет введена с 2018 года. Об этом выступая на заседании Совета регионального развития заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

"Реформа " Новая украинская школа " будет вводиться с 2018 года. Это новые государственные стандарты образования, но у нас с вами очень много работы по разным направлениям - обновление содержания, подготовка человеческих ресурсов, изменение структуры и создание сети учебных заведений, изменения в системе управления , качества образования, справедливое финансирование и новая образовательная среда ", - сказала Л.Гриневич.

 

Она подчеркнула, что сейчас министерство работает над совершенствованием учебных программ 5-9 классов, до этого пересмотрело и обновило программу образования на уровне начальной школы, "а вот с 2018 года это будут программы для детей 1-го класса вообще по новым стандартам".

Как сообщал УНН, систему высшего образования в 2017 году ожидают четыре ключевых изменения .

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Украинские Национальные Новости

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