Реформа ДФС має врахувати інтереси місцевого самоврядування — Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У реформуванні фіскальної служби особливу увагу потрібно приділити місцевому самоврядуванню. Про це наголосив під час засідання уряду віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи концепцію реформування ДФС, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Г.Зубко зазначив, що після впровадження бюджетної децентралізації органи місцевого самоврядування сьогодні є фактично податковими агентами, які зацікавлені в своєчасному надходженні податків до місцевого бюджету.
“В першу чергу, ми повинні відновити роботу громадських рад та колегій, які спільно з місцевим самоврядуванням і ДФС будуть вирішувати проблемні питання щодо ненадходження податків від суб’єктів підприємництва, які працюють на території місцевих громад”, — зазначив Г.Зубко.
Віце-прем’єр також повідомив, що така співпраця раніше існувала, що давало можливість вирішувати проблеми тіньового обігу коштів та невиплати заробітної плати.
“Така співпраця дала б можливість не лише наповнити бюджети, а й захистити тих роботодавців і підприємців, які працюють легально і сплачують податки”, — підсумував Г.Зубко.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування Державної фіскальної служби.