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Реформа ГФС должна учесть интересы местного самоуправления - Г.Зубко

Реформа ГФС должна учесть интересы местного самоуправления - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В реформировании фискальной службы особое внимание нужно уделить местному самоуправлению. Об этом заявил во время заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя концепцию реформирования ДФС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Г.Зубко отметил, что после внедрения бюджетной децентрализации органы местного самоуправления сегодня фактически являются налоговыми агентами, которые заинтересованы в своевременном поступлении налогов в местный бюджет.

“В первую очередь, мы должны восстановить работу общественных советов и коллегий, которые совместно с местным самоуправлением и ДФС будут решать проблемные вопросы непоступления налогов от субъектов предпринимательства, работающих на территории местных общин”, — отметил Г.Зубко.

Вице-премьер также сообщил, что такое сотрудничество ранее существовало, что давало возможность решать проблемы теневого оборота средств и невыплаты заработной платы.

“Такое сотрудничество дало бы возможность не только наполнить бюджеты, но и защитить тех работодателей и предпринимателей, которые работают легально и платят налоги”, — подытожил Г.Зубко.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил концепцию реформирования Государственной фискальной службы.

Украинские Национальные Новости

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