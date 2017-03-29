Реформа ГФС должна учесть интересы местного самоуправления - Г.Зубко

Г.Зубко отметил, что после внедрения бюджетной децентрализации органы местного самоуправления сегодня фактически являются налоговыми агентами, которые заинтересованы в своевременном поступлении налогов в местный бюджет.

“В первую очередь, мы должны восстановить работу общественных советов и коллегий, которые совместно с местным самоуправлением и ДФС будут решать проблемные вопросы непоступления налогов от субъектов предпринимательства, работающих на территории местных общин”, — отметил Г.Зубко.

Вице-премьер также сообщил, что такое сотрудничество ранее существовало, что давало возможность решать проблемы теневого оборота средств и невыплаты заработной платы.

“Такое сотрудничество дало бы возможность не только наполнить бюджеты, но и защитить тех работодателей и предпринимателей, которые работают легально и платят налоги”, — подытожил Г.Зубко.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил концепцию реформирования Государственной фискальной службы.