Референдум щодо розширення повноважень президента відбудеться в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон ініціював проведення референдуму, на якому громадяни країни зможуть висловити своє ставлення до розширення владних повноважень глави держави, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Відповідний указ І.Додон підписав під час прес-конференції, присвяченої підсумкам 100 днів його перебування на посаді президента.
На референдумі громадянам, зокрема, запропонують відповісти на запитання про надання главі держави права розпускати парламент і організовувати дострокові вибори.
Окрім того, на плебісцит винесуть питання про зменшення кількості депутатів парламенту зі 101 до 70 осіб, про скасування закону щодо переведення вкрадених із банківської системи мільярдів євро в держборг, а також про заміну шкільного предмету “Історія румунів” на “Історію Молдови”.
Референдум запланований на вересень 2017 року. Його результати будуть консультативними.
Як повідомляв УНН, президент Молдови пообіцяв заблокувати ініціативу правлячої Демократичної партії про перехід на мажоритарну систему виборів до парламенту, якщо її підтримають депутати.
Раніше І.Додон закликав повернути обов’язкове вивчення російської мови у школах.