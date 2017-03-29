Референдум о расширении полномочий президента состоится в Молдове

Соответствующий указ И.Додон подписал во время пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней его пребывания на посту президента.

На референдуме гражданам, в частности, предложат ответить на вопрос о предоставлении главе государства права распускать парламент и организовывать досрочные выборы.

Кроме того, на плебисцит будет вынесен вопрос об уменьшении количества депутатов парламента с 101 до 70 человек, об отмене закона о переводе украденных из банковской системы миллиардов евро в госдолг, а также о замене школьного предмета “История румын” на “Историю Молдовы”.

Референдум запланирован на сентябрь 2017 года. Его результаты будут иметь консультативный характер.

Как сообщал УНН, президент Молдовы пообещал заблокировать инициативу правящей Демократической партии о переходе на мажоритарную систему выборов в парламент, если ее поддержат депутаты.

Ранее И.Додон призвал вернуть обязательное изучение русского языка в школах.