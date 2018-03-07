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Речовину, якою отруїли колишнього російського шпигуна, раніше використовувала ФСБ - ЗМІ

Речовину, якою отруїли колишнього російського шпигуна, раніше використовувала ФСБ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12123 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Речовину, якою у Великій Британії, імовірно, отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Mail та “Радіо Свобода”.

Інформації про речовину, яку могло бути використано для отруєння колишнього шпигуна МІ-6 (служби зовнішньої розвідки Великої Британії), вкрай мало. Версія, яка була озвучена в ніч на вівторок рядом британських газет, поки так і залишається основною: Скрипаль і його дочка могли бути отруєні фентанилом — синтетичним опіоїдним анальгетиком, який більш ніж у 100 разів сильніший героїну. Однак офіційно будь-якої версії представлено не було.

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За даними DM, фахівці центру оборонних досліджень, розташованого неподалік від Солсбері, встановлюють походження речовини, впливу якого зазнали постраждалі.

Слід зазначити, що інформація про те, що газ на основі фентанілу ФСБ використовувала при штурмі театрального центру на Дубровці, міститься, зокрема, в офіційній відповіді спецслужби на запит глави руху “За права людини” Льва Пономарьова.

Також сліди цього наркотику в зразках одягу заручників терористів, які захопили театральний центр, виявили у 2012 році фахівці науково-технологічної лабораторії британського міністерства оборони.

Про важливість, з якою британська влада підходять до цього розслідування, говорить той факт, що його очолив контртерористичний підрозділ Скотленд-Ярду. Не тому, що справа пов’язана з тероризмом — така версія офіційно відкидається — але через великий досвід столичних поліцейських.

“З огляду на незвичайні обставини, прийнято рішення, що контртерористичний підрозділ очолить розслідування, так як у нього є спеціальний досвід”, — йдеться в комюніке Скотленд-Ярду.

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У вівторок стало відомо, що лікарі обстежили близько 12 осіб, які перебували поруч з постраждалими для надання їм допомоги. За даними газети The Daily Mail (DM), деякі з них скаржилися на поколювання в очах, висип, утруднене дихання, нудоту.

Всі вони, за винятком одного співробітника надзвичайних служб, вже виписані з лікарні. При цьому британський мінохоронздоров’я відразу поширив заяву про те, що безпосередньої загрози для громадської охорони здоров’я цей випадок не становить.

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Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

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