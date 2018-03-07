Вещество, которым отравили бывшего российского шпиона, ранее использовала ФСБ

КИЕВ. 7 марта. УНН. Вещество, которым в Великобритании, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail и “Радио Свобода”.