Вещество, которым отравили бывшего российского шпиона, ранее использовала ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Вещество, которым в Великобритании, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail и “Радио Свобода”.
Информации о веществе, которое могло быть использовано для отравления бывшего шпиона МИ-6 (службы внешней разведки Великобритании), крайне мало. Версия, которая была озвучена в ночь на вторник рядом британских газет, пока так и остается основной: Скрипаль и его дочь могли быть отравлены фентанилом — синтетическим опиоидным анальгетиком, который более чем в 100 раз сильнее героина. Однако на официальном уровне версий представлено не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британия может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления шпиона — Джонсон
По данным DM, специалисты центра оборонных исследований, расположенного неподалеку от Солсбери, устанавливают происхождение вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие.
Следует отметить, что информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения “За права человека” Льва Пономарева.
Также следы этого наркотика в образцах одежды заложников террористов, захвативших театральный центр, обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны.
О важности, с которой британские власти подходят к этому расследованию, говорит тот факт, что его возглавил контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. Не потому, что дело связано с терроризмом — такая версия официально отвергается — но из-за большого опыта столичных полицейских.
“Учитывая необычные обстоятельства, принято решение, что контртеррористическое подразделение возглавит расследование, так как у него есть специальный опыт”, — говорится в коммюнике Скотленд-Ярда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль отреагировал на отравление экс-шпиона в Великобритании
Во вторник стало известно, что врачи обследовали около 12 человек, которые находились рядом с пострадавшими для оказания им помощи. По данным газеты The Daily Mail (DM), некоторые из них жаловались на покалывание в глазах, сыпь, затрудненное дыхание, тошноту.
Все они, за исключением одного сотрудника чрезвычайных служб, уже выписаны из больницы. При этом британский минздрав сразу распространил заявление о том, что непосредственной угрозы для общественного здравоохранения этот случай не представляет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыли ресторан
Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.