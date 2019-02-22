Речниця МЗС відреагувала на останні висловлювання угорських посадовців про Україну

“Ми ведемо діалог з нашими партнерами через обраних народами цих країн представників і очікуємо такої ж поваги до вибору українського народу. В Україні ні уряд, ні суспільство не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною”, — вказано у відповіді речниці МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України додали, що: “Ухвалений відповідно до внутрішнього законодавства та наших міжнародних зобов’язань Закон України „Про освіту“ пройшов експертизу Венеціанської Комісії. Рекомендації перебувають у стадії виконання. Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як „напівфашистський закон“, як і фактами щодо його змісту”.

Нагадуємо, Угорщина вважає “напівфашистським” закон про освіту в Україні.