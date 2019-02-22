Пресс-секретарь МИД отреагировала на последние высказывания венгерских чиновников об Украине

“Мы ведем диалог с нашими партнерами через избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа. В Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией”, — указано в ответе пресс-секретаря МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины добавили, что: “Принятый в соответствии с внутренним законодательством и наших международных обязательств Закон Украины „Об образовании“ прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как „полуфашистский закон“, как и фактами относительно его содержания”.

Напоминаем, Венгрия считает “полуфашистским” закон об образовании в Украине.