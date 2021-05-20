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Речник МЗС: Офіс Президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту Єрмака до США

Київ • УНН

 • 13372 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Офіс Президента України не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту керівника ОПУ Андрія Єрмака до США, а також не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник МЗС: Офіс Президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту Єрмака до США

Деталі

Як зазначив Ніколенко, відповідно до національного законодавства України, зовнішні відносини здійснюються через Міністерство закордонних справ. Тому, у відносинах із США організація офіційних візитів українських та американських посадовців відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами. У зв’язку цим ОПУ не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту Єрмака до США.

Цитата:

“МЗС та посольство України в Вашингтоні не здійснювали підготовку такого візиту. У разі, якби керівник Офісу Президента планував офіційний візит до США або іншої країни світу, його організація та підготовка відбувалися б виключно офіційними дипломатичними каналами. Повідомлення деяких ЗМІ про нібито плановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб”, - наголосив він.

Що було раніше

Стало відомо, що конгресмени США отримали запит на зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся.

Додамо

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що у графіку Президента України Володимира Зеленського і Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена може з’явитися можливість для зустрічі під час запланованого в червні візиту Байдена в Європу.

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