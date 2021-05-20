Представитель МИД: Офис Президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита Ермака в США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Офис Президента Украины не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОПУ Андрея Ермака в США, а также не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Детали
Как отметил Николенко в соответствии с национальным законодательством Украины, внешние отношения осуществляются через Министерство иностранных дел. Поэтому, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами. В связи этим ОПУ не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита Ермака в США.
Цитата:
"МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита. В случае, если руководитель Офиса Президента планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно официальными дипломатическими каналами. Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц", - подчеркнул он.
Что было раньше
Стало известно, что конгрессмены США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.
Добавим
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что в графике Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена может появиться возможность для встречи во время запланированного в июне визита Байдена в Европу.