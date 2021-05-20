Представитель МИД: Офис Президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита Ермака в США

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 43760 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 89130 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 103444 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 270835 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 156560 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 427586 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 326192 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219126 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246865 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256472 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
61%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 25274 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 49816 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 34776 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 18469 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 13994 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 35902 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 50955 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 158598 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 270836 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 427586 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19306 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27790 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57030 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80556 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65150 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Представитель МИД: Офис Президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита Ермака в США

Киев • УНН

 • 13372 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Офис Президента Украины не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОПУ Андрея Ермака в США, а также не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Представитель МИД: Офис Президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита Ермака в США

Детали

Как отметил Николенко в соответствии с национальным законодательством Украины, внешние отношения осуществляются через Министерство иностранных дел. Поэтому, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами. В связи этим ОПУ не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита Ермака в США.

Цитата:

"МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита. В случае, если руководитель Офиса Президента планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно официальными дипломатическими каналами. Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц", - подчеркнул он.

Что было раньше

Стало известно, что конгрессмены США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.

Добавим

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что в графике Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена может появиться возможность для встречи во время запланированного в июне визита Байдена в Европу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12