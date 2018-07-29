Речник Кочаряна назвав “політичною помстою” затримання екс-президента Вірменії

“Це політична та особиста помста, яка не має юридичного виправдання”, — заявив речник Кочаряна Віктор Соґомонян 28 липня на прес-конференції в Єревані.

“Я впевнений, що ви розумієте, що відбувається, усвідомлюєте, чому Роберт Кочарян був оголошений винним, розумієте швидкість, з якою відбувається цей процес, і що це не має нічого спільного (з подіями 1 березня 2008 року, коли загинули восьмеро демонстрантів і двоє поліцейських — ред.)”, — додав Соґомонян.

Як повідомляв УНН, суд загальної юрисдикції Єревана прийняв рішення про арешт колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна (займав пост в 1998-2008 роках), обвинуваченого в насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році.