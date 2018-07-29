Представитель Кочаряна назвал "политической местью" задержание экс-президента Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Представители заключенного экс-президента Армении Роберта Кочаряна раскритиковали его арест и требуют его немедленного освобождения. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
"Это политическая и личная месть, не имеет юридического оправдания", - заявил пресс-секретарь Кочаряна Виктор Согомонян 28 июля на пресс-конференции в Ереване.
"Я уверен, что вы понимаете, что происходит, понимаете, почему Роберт Кочарян был объявлен виновным, понимаете скорость, с которой происходит этот процесс, и это не имеет ничего общего (с событиями 1 марта 2008, когда погибли восемь демонстрантов и двое полицейских - ред.)", - добавил Согомонян.
Как сообщал УНН, суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.