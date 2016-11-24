Реальний діалог щодо приватизації ОПЗ ведеться із 6-7 інвесторами – І.Білоус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Реальний діалог щодо приватизації Одеського припортового заводу ведеться із 6-7 інвесторами. Про таке в ефірі “5 каналу” повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає УНН.
“ОПЗ, 14 грудня ми готуємось до проведення аукціону, тяжкий процес, переговорний процес. Ті хто хотів про себе заявити, вже заявили про себе. Є ті, хто не заявили, але ми знаємо, що вони є і ми ведемо їх подачі заявок, обговорюємо. Ще деякі не прийняли рішення, в них ще є два тижні до 6 грудня, щоб подати ті всі документи,” — повідомив він.
“Наразі діалог ведеться з 6-7 учасниками, дехто сидить в окопах, дехто останнє рішення приймає, дехто відмовиться — це не той процес, який ми можемо прогнозувати,” — заявив І.Білоус.
Як повідомляв УНН, борг Одеського припортового заводу перед “Нафтогазом” зріс до 530 млн грн.
Експерти не виключають, що “Нафтогаз” теоретично може придбати ОПЗ.