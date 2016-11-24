Реальний діалог щодо приватизації ОПЗ ведеться із 6-7 інвесторами – І.Білоус

“ОПЗ, 14 грудня ми готуємось до проведення аукціону, тяжкий процес, переговорний процес. Ті хто хотів про себе заявити, вже заявили про себе. Є ті, хто не заявили, але ми знаємо, що вони є і ми ведемо їх подачі заявок, обговорюємо. Ще деякі не прийняли рішення, в них ще є два тижні до 6 грудня, щоб подати ті всі документи,” — повідомив він.

“Наразі діалог ведеться з 6-7 учасниками, дехто сидить в окопах, дехто останнє рішення приймає, дехто відмовиться — це не той процес, який ми можемо прогнозувати,” — заявив І.Білоус.

Як повідомляв УНН, борг Одеського припортового заводу перед “Нафтогазом” зріс до 530 млн грн.

Експерти не виключають, що “Нафтогаз” теоретично може придбати ОПЗ.