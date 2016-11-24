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Реальный диалог по приватизации ОПЗ ведется с 6-7 инвесторами - И.Билоус

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Реальный диалог по приватизации Одесского припортового завода ведется с 6-7 инвесторами. Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, передает УНН.

Реальный диалог по приватизации ОПЗ ведется с 6-7 инвесторами - И.Билоус

"ОПЗ, 14 декабря мы готовимся к проведению аукциона, тяжелый процесс, переговорный процесс. Те кто хотел заявить о себе, уже заявили о себе. Есть те, кто не заявили, но мы знаем, что они есть и мы ведем их подачи заявок, обсуждаем. Еще некоторые не приняли решение, в них еще есть две недели до 6 декабря, чтобы подать те все документы ", - сообщил он.

"Сейчас диалог ведется с 6-7 участниками, некоторые сидит в окопах, некоторые последнее решение принимают, некоторые откажутся - это не тот процесс, который мы можем рассчитывать", - заявил И.Билоус.

Как сообщал УНН, долг Одесского припортового завода перед "Нафтогазом" вырос до 530 млн грн.

Эксперты не исключают, что "Нафтогаз" теоретически может приобрести ОПЗ.

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