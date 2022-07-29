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Реальні зарплати українців скоротяться на 27% - НБУ

Реальні зарплати українців скоротяться на 27% - НБУ

Київ • УНН

 • 157436 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Національний банк України прогнозує, що на тлі війни реальні зарплати українців у 2022 році скоротяться на 27% і не відновляться до довоєнного рівня навіть на кінець 2024 року. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, пише УНН.

Цитата

"Загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%", - повідомили у Нацбанку.

Деталі

За прогнозом НБУ, надалі, з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу, номінальні зарплати "швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році".

"Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень", - зазначили у Нацбанку.

Доповнення

НБУ у червні вказував, що зарплати в Україні під час війни скоротилися на 25-50%.

Майже половина працюючих українців на тлі війни зазнали зниження зарплати на більше ніж 10%. У 43% зарплата не змінилася, у 9% - зросла.

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