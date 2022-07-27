Майже у половини працюючих українців зарплата скоротилася на понад 10% - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Майже половина працюючих українців зазнали зниження зарплати на більше ніж 10%. У 43% зарплата не змінилася, у 9% - зросла. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група «Рейтинг», передає УНН.
Деталі
Найбільше тих, хто відчув зниження доходів, серед працюючих зараз віддалено або частково та підприємців. Тоді як серед державних службовців більшість зберегла попередню зарплату.
57% українців готові продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати, 40% – займають більш активну позицію і шукатимуть нову роботу. Останніх більше серед молоді, тих, хто працює в приватному секторі, або сам на себе.
Серед працюючих домінує впевненість у збереженні свого робочого місця у наступні пів року, цей показник становить 83%. Не впевнені – 11%. Найбільше останніх серед тих, чия зарплата зменшилася більше ніж на 50%.
Довідково
В опитуванні, що проводилося 23-24 липня, брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 3,1%.