Майже у половини працюючих українців зарплата скоротилася на понад 10% - опитування

Деталі

Найбільше тих, хто відчув зниження доходів, серед працюючих зараз віддалено або частково та підприємців. Тоді як серед державних службовців більшість зберегла попередню зарплату.

57% українців готові продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати, 40% – займають більш активну позицію і шукатимуть нову роботу. Останніх більше серед молоді, тих, хто працює в приватному секторі, або сам на себе.

Серед працюючих домінує впевненість у збереженні свого робочого місця у наступні пів року, цей показник становить 83%. Не впевнені – 11%. Найбільше останніх серед тих, чия зарплата зменшилася більше ніж на 50%.

Довідково

В опитуванні, що проводилося 23-24 липня, брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 3,1%.