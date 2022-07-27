Почти у половины работающих украинцев зарплата сократилась более чем на 10% - опрос

Детали

Больше всего тех, кто ощутил снижение доходов, среди работающих сейчас удаленно или частично и предпринимателей. В то время как среди государственных служащих большинство сохранило предыдущую зарплату.

57% украинцев готовы продолжать работать даже в случае уменьшения заработной платы, 40% – занимают более активную позицию и будут искать новую работу. Последних больше среди молодежи, работающих в частном секторе, или сам на себя.

Среди работающих доминирует уверенность в сохранении собственного рабочего места в последующие полгода, этот показатель составляет 83%. Не уверены – 11%. Больше последних среди тех, чья зарплата уменьшилась более чем на 50%.

Справочно

В опросе, который проводился 23-24 июля, принимали участие украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, а выборочная совокупность – 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.