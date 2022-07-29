Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует, что на фоне войны реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% и не восстановятся до довоенного уровня даже на конец 2024 года. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.
Цитата
"В общем номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%", - сообщили в Нацбанке.
Детали
По прогнозу НБУ, в дальнейшем, с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу, номинальные зарплаты "скоро будут расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году".
"Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты на конец 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня", - отметили в Нацбанке.
Дополнение
НБУ в июне указывал, что зарплаты в Украине во время войны сократились на 25-50%.
Почти половина работающих украинцев на фоне войны испытали снижение зарплаты на более чем 10%. У 43% зарплата не изменилась, у 9% – выросла.