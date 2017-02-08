Реальна зарплата в середньому у 2016 році зросла на 9% — Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні в середньому реальна заробітна плата у 2016 році зросла на 9%. Про це сьогодні сказав голова Державної служби статистики Ігор Вернер на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Реальна заробітна плата в середньому за рік зросла на 9%. А в грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 зросла на 11,6%”, — сказав він.
За його словами, протягом минулого року середньомісячна номінальна заробітна плата зросла на 23,5% і становила 5183 грн.
Як повідомляв УНН, заборгованість із виплати зарплат гірникам з державних шахт станом на 1 січня зменшилася за місяць на 176 млн 95,9 тис. грн або на 83% — до 36,9 млн грн.