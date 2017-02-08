Реальная зарплата в среднем в 2016 году выросла на 9% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Украине в среднем реальная заработная плата в 2016 году выросла на 9%. Об этом сказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Реальная заработная плата в среднем за год выросла на 9%. А в декабря 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года выросла на 11,6%", - сказал он.
По его словам, в течение прошлого года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 23,5% и составила 5183 грн.
Как сообщал УНН, задолженность по выплате зарплат горнякам государственных шахт на 1 января уменьшилась за месяц на 176 млн 95,9 тыс. грн или на 83% - до 36,9 млн грн.