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Реальна зарплата у 2016 році зросла на 9%

Реальна зарплата у 2016 році зросла на 9%

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Реальна заробітна плата в Україні у 2016 році зросла на 9%. Про це йдеться у звіті Міністерства фінансів України, опублікованому на офіційному сайті, передає УНН.

"Також відновленню економічного зростання сприяло збільшення реальної заробітної плати та споживчого попиту", - йдеться у звіті.

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На опублікованому графіку видно, що обсяг роздрібної торгівлі у 2016 році виріс на 4%, а реальна заробітна плата на 9%.

Нагадаємо, за останні 12 місяців (відносно січня 2016 року) номінальна заробітна плата зросла на 37,7%.

Як повідомляв УНН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні порівняно з груднем зменшилась на 467 грн та становила 6008 грн.

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