Реальная зарплата в 2016 году выросла на 9%

"Также восстановлению экономического роста способствовало увеличение реальной заработной платы и потребительского спроса", - говорится в отчете.

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На опубликованном графике видно, что объем розничной торговли в 2016 году вырос на 4%, а реальная заработная плата на 9%.

Напомним, за последние 12 месяцев (по сравнению с январем 2016 года) номинальная заработная плата выросла на 37,7%.

Как сообщал УНН, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе по сравнению с декабрем уменьшилась на 467 грн и составила 6008 грн.