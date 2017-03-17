Реальная зарплата в 2016 году выросла на 9%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Реальная заработная плата в Украине в 2016 году выросла на 9%. Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины, опубликованном на официальном сайте, передает УНН.
"Также восстановлению экономического роста способствовало увеличение реальной заработной платы и потребительского спроса", - говорится в отчете.
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На опубликованном графике видно, что объем розничной торговли в 2016 году вырос на 4%, а реальная заработная плата на 9%.
Напомним, за последние 12 месяцев (по сравнению с январем 2016 года) номинальная заработная плата выросла на 37,7%.
Как сообщал УНН, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе по сравнению с декабрем уменьшилась на 467 грн и составила 6008 грн.