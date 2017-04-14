Реальна зарплата у 2016 році зросла на 35% - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2016 році реальна заробітна плата в Україні зросла на 35%. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
За його словами, при цьому інфляція становила 12%.
"Реальна заробітна плата зросла (у 2016 році - ред.) на 35%", - повідомив В.Гройсман.
Нагадаємо, що мінімальну зарплату в Україні було підвищено з 1 січня 217 року.
Як повідомляв УНН, реальна заробітна плата в лютому цього року порівняно із січнем 2017 року збільшилася на 2,3%.