Реальная зарплата в 2016 году выросла на 35% - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в 2016 году реальная заработная плата в Украине выросла на 35%. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
По его словам, при этом инфляция составила 12%.
"Реальная заработная плата возросла (в 2016 году - ред.) на 35%", - сообщил В.Гройсман.
Напомним, что минимальная зарплата в Украине были повышены с 1 января 217 года.
Как сообщал УНН, реальная заработная плата в феврале этого года по сравнению с январем 2017 увеличилось на 2,3% .