Реальна заробітна плата зросла на 14% - Держстатистики

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні у жовтні 2018 року реальна заробітна плата збільшилася на 14,2% відповідно до аналогічного періоду минулого року, а порівняно з вереснем цього року зросла тільки на 0,2%, але без врахування тимчасово непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.