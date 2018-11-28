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Реальна заробітна плата зросла на 14% - Держстатистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні у жовтні 2018 року реальна заробітна плата збільшилася на 14,2% відповідно до аналогічного періоду минулого року, а порівняно з вереснем цього року зросла тільки на 0,2%, але без врахування тимчасово непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.

За інформацією Держстатистики, при цьому середня заробітна плата штатного працівника у жовтні цього року становила 9218 грн, що у 2,5 рази більше рівня мінімальної зарплати.

Зокрема, середня зарплата у сільському господарстві становила за вказаний період 8326 грн, у промисловості – 10,2 тис. грн, будівництві – 8434 грн, транспортній галузі – 10,6 тис. грн, інформації та телекомунікації – 14,9 тис. грн, фінансовій та страховій діяльності – 16,6 тис. грн, держуправлінні й обороні – 13,1 тис. грн тощо.

Зазначимо, найвища середня зарплата у жовтні зафіксована в Києві - 13,85 тис. грн, а найнижча - у Чернівецькій, на рівні 7,128 тис. грн.

Як повідомляв УНН, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок листопада становила 2,88 млрд грн.

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