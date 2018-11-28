Реальная заработная плата выросла на 14% - Госстатистики

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине в октябре 2018 года реальная заработная плата увеличилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с сентябрем этого года - выросла только на 0,2%, но без учета временно неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.