Реальная заработная плата выросла на 14% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине в октябре 2018 года реальная заработная плата увеличилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с сентябрем этого года - выросла только на 0,2%, но без учета временно неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По информации Госстатистики, при этом средняя заработная плата штатного работника в октябре этого года составила 9218 грн, что в 2,5 раза больше уровня минимальной зарплаты.
В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве составила за указанный период 8326 грн, в промышленности - 10,2 тыс. грн, строительстве - 8434 грн, транспортной отрасли - 10,6 тыс. грн, информации и телекоммуникации - 14,9 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности - 16,6 тыс. грн, госуправлении и обороне - 13,1 тыс. грн и тому подобное.
Отметим, самая высокая средняя зарплата в октябре зафиксирована в Киеве - 13,85 тыс. грн, а самая низкая - в Черновицкой, на уровне 7,128 тыс. грн.
Как сообщал УНН, в Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало ноября составляла 2,88 млрд грн.