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Реальна кількість переселенців відрізняється від офіційної на 30-40% - Тука

Реальна кількість переселенців відрізняється від офіційної на 30-40% - Тука

Київ • УНН

 • 11236 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Реальна кількість внутрішньо переміщених осіб може відрізнятися від офіційного показника на 30-40%. Таку думку висловив заступник міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука під час конференції в Києві, передає президент УНН.

“Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб. Це нам не дає можливості спрогнозувати подальші дії уряду. За оцінками керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих людей — в порівнянні з реальною кількістю — відрізняється приблизно на 30-40%. Але це не об’єктивні цифри — це виключно відчуття”, — зазначив заступник міністра.

За його словами, така невизначеність, зокрема, не дозволяє оцінити потреби в житлі для переселенців. Крім того, відсутність даних породила “величезний пласт низової корупції” на території Луганської і Донецької України, коли “всі стовпи” на тимчасово окупованій території заклеєні оголошеннями, в яких невідомі пропонують оформити довідку переселенця без виїзду на підконтрольну територію України або допомогти в отриманні пенсій.

При цьому він уточнив, що на підконтрольній території України наразі зареєстровані близько 600 тисяч пенсіонерів-переселенців.

Нагадаємо, за даними ООН, з 1,7 мільйона пенсіонерів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей лише 400 тисяч, або 37%, отримують пенсії в Україні.

Наразі Міністерство соціальної політики розробляє новий порядок забезпечення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та незабаром оприлюднить свої пропозиції.

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