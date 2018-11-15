Реальна кількість переселенців відрізняється від офіційної на 30-40% - Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Реальна кількість внутрішньо переміщених осіб може відрізнятися від офіційного показника на 30-40%. Таку думку висловив заступник міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука під час конференції в Києві, передає президент УНН.
“Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб. Це нам не дає можливості спрогнозувати подальші дії уряду. За оцінками керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих людей — в порівнянні з реальною кількістю — відрізняється приблизно на 30-40%. Але це не об’єктивні цифри — це виключно відчуття”, — зазначив заступник міністра.
За його словами, така невизначеність, зокрема, не дозволяє оцінити потреби в житлі для переселенців. Крім того, відсутність даних породила “величезний пласт низової корупції” на території Луганської і Донецької України, коли “всі стовпи” на тимчасово окупованій території заклеєні оголошеннями, в яких невідомі пропонують оформити довідку переселенця без виїзду на підконтрольну територію України або допомогти в отриманні пенсій.
При цьому він уточнив, що на підконтрольній території України наразі зареєстровані близько 600 тисяч пенсіонерів-переселенців.
Нагадаємо, за даними ООН, з 1,7 мільйона пенсіонерів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей лише 400 тисяч, або 37%, отримують пенсії в Україні.
Наразі Міністерство соціальної політики розробляє новий порядок забезпечення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та незабаром оприлюднить свої пропозиції.