Реальное количество переселенцев отличается от официального на 30-40% - Тука
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Реальное количество внутренне перемещенных лиц может отличаться от официального показателя на 30-40%. Такое мнение высказал заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука во время конференции в Киеве, передает президент УНН.
"Мы потеряли контроль за реальным количеством внутренне перемещенных лиц. Это нам не позволяет спрогнозировать дальнейшие действия правительства. По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей - по сравнению с реальным количеством - отличается примерно на 30-40%. Но это не объективные цифры - это исключительно ощущение", - отметил замминистра.
По его словам, такая неопределенность, в частности, не позволяет оценить потребности в жилье для переселенцев. Кроме того, отсутствие данных породило "огромный пласт низовой коррупции" на территории Луганской и Донецкой Украины, когда "все столбы" на временно оккупированной территории заклеены объявлениями, в которых неизвестные предлагают оформить справку переселенца без выезда на подконтрольную территорию Украины или помочь в получении пенсий.
При этом он уточнил, что на подконтрольной территории Украины пока зарегистрировано около 600 тысяч пенсионеров-переселенцев.
Напомним, по данным ООН, из 1,7 миллиона пенсионеров временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей только 400 тысяч, или 37%, получают пенсии в Украине.
Сейчас Министерство социальной политики разрабатывает новый порядок обеспечения социальных выплат внутренне перемещенным лицам и вскоре обнародует свои предложения.