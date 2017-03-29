Реалізація палива на АЗС з початку року знизилася на 14,1% - Держстат

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 БЕРЕЗНЯ. УНН. У січні-лютому 2017 року реалізація бензинів, дизельного палива і скрапленого газу на українських заправках знизилася на 14,1%. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.

Так, в січні-лютому 2017 року продаж бензинів скоротився на 16,2% або на 43,9 тис. тонн - до 225,9 тис. тонн по відношенню до аналогічного періоду 2016 року. Продажі дизельного палива знизилися на 15,3% або на 40 тис. тонн - до 221,5 тис. тонн.

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У той же час, реалізації скрапленого газу за два місяці цього року скоротилася на 5,2% або на 5,5 тис. тонн - до 98,3 тис. тонн.

Додамо, що дані надані без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, попит на скраплений газ в Україні буде зростати.

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