Реализация топлива на АЗС с начала года снизилась на 14,1% - Госстат

Так, в январе-феврале 2017 года продажи бензинов сократились на 16,2% или на 43,9 тыс. тонн - до 225,9 тыс. тонн по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Продажи дизельного топлива снизились на 15,3% или на 40 тыс. тонн - до 221,5 тыс. тонн.

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В то же время, реализации сжиженного газа за два месяца этого года сократилась на 5,2% или на 5,5 тыс. тонн - до 98,3 тыс. тонн.

Добавим, что данные предоставлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, спрос на сжиженный газ в Украине будет расти.