"Реал" здолав "Атлетіко" у першій грі півфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На “Сантьяго Бернабеу” відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів в якому господарі стадіону “Реал” приймав іншого представника Мадриду — “Атлетіко”, передає УНН.
“Реал” перевершував опонентів у ході перших 45 хвилин і заслужено повів у рахунку, коли Кріштіану Роналду замкнув подачу Каземіро на лінії воротарського. Португалець забив 102-й гол у Лізі чемпіонів, точно вдаривши головою.
Загалом зустріч була бенефісом для К.Роналду, котрий у другому таймі забив ще двічі, оформивши хет-трик. Спочатку Бензема після передачі з лівого краю відпасував правіше на португальця, і нападник найпотужнішим ударом обвів Яна Облака. Потім Лукас Васкес протягнув м’яч на правий край штрафного і від лицьової лінії прострілив у центр штрафного майданчика. Каземіро грамотно пропустив м’яч на К.Роналду, і португалець оформив хет-трик — 3:0.
Додамо, що “королівський клуб” в сьомий раз поспіль грає на стадії 1/2 фіналу.