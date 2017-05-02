"Реал" одолел "Атлетико" в первой игре полуфинала Лиги чемпионов

“Реал” превосходил оппонентов в ходе первых 45 минут и заслуженно повел в счете, когда Криштиану Роналду замкнул подачу Каземиро на линии вратарской. Португалец забил 102-й гол в Лиге чемпионов, точно ударив головой.

В целом встреча была бенефисом для К.Роналду, который во втором тайме забил еще дважды, оформив хет-трик. Сначала Бензема после передачи с левого края отпасовал правее на португальца, и нападающий мощным ударом обвел Яна Облака. Затем Васкес протянул мяч на правый край штрафной и от лицевой линии прострелил в центр штрафной. Каземиро грамотно пропустил мяч на К.Роналду, и португалец оформил хет-трик — 3: 0.

Добавим, что “королевский клуб” в седьмой раз подряд играет на стадии 1/2 финала.