"Реал" здобув розгромну перемогу у першій грі 1/8 фіналу Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії мадридський “Реал” в гостях переміг представника Сегунди “Нумансію”, передає кореспондент УНН.
Левову частину голів гості забили лише після призначення 11-метрових. Пенальті реалізували Бейл (35 хв) та Іско (89). Між їх м’ячами “галактікос” ледь не пропустили ударом з центра поля — м’яч перелетів Касилью, але потрапив у поперечину. Наприкінці гри Борха Майорал встановив остаточні цифри на табло — 3:0.
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Варто відзначити, що заключні 30 хвилин гри “Нумансія” проводила у меншості.
Примітно, що у складі “галактікос” протистояння пропускали лідери колективу Зідана — Роналду, Марсело, Рамос, Кроос та інші.
Зауважимо, що матч-відповідь на “Сантьяго Бернабеу” відбудеться 10 січня.
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До вашої уваги результати других баталій даної стадії:
“Леганес” — “Вільяреал” 1:0
“Сельта” — “Барселона” 1:1
“Еспаньйол” — “Леванте” 1:2.