"Реал" одержал разгромную победу в первой игре 1/8 финала Кубка Испании

Львиную долю голов гости забили лишь после назначения 11-метровых. Пенальти реализовали Бейл (35 минута) и Иско (89). Между их мячами “галактикос” едва не пропустили ударом с центра поля — мяч перелетел Касилью, но попал в перекладину. В конце игры Борха Майораля установил окончательные цифры на табло — 3:0.

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Стоит отметить, что заключительные 30 минут игры “Нумансия” проводила в меньшинстве.

Примечательно, что в составе “галактикос” противостояние пропускали лидеры коллектива Зидана — Роналду, Марсело, Рамос, Кроос и другие.

Заметим, что ответный матч на “Сантьяго Бернабеу” состоится 10 января.

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Вашему вниманию результаты вторых баталий данной стадии:

“Леганес” — “Вильярреал” 1:0

“Сельта” — “Барселона” 1:1

“Эспаньол” — “Леванте” 1:2.