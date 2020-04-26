"Реал" вирішив зробити Луніна другим воротарем команди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Мадридський "Реал" розпочав планування кадрових змін на наступний сезон, і одне з рішень, яке вже було прийнято - хто буде другим вибором після Тібо Куртуа, передає УНН з посиланням на "AS".
Термін контракту нинішнього запасного воротаря Альфонса Ареоля, який виступає в Мадриді на правах оренди, закінчується цього літа. Він не буде продовжувати виступи в клубі.
"Галактікос" мають намір зробити 21-річного Андрія Луніна запасним голкіпером основного складу для Куртуа.
Зазначимо, що причиною подібного рішення є фінансова складова. Зарплата українця вдвічі менша за Ареоля, тому вибір "галактікос" пав на кандидатуру Луніна.
Додамо, у нинішньому сезоні Лунін зіграв 9 матчів за "Ов'єдо" на правах оренди та дві гри за "Вальядолід".