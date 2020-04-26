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"Реал" вирішив зробити Луніна другим воротарем команди

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Мадридський "Реал" розпочав планування кадрових змін на наступний сезон, і одне з рішень, яке вже було прийнято - хто буде другим вибором після Тібо Куртуа, передає УНН з посиланням на "AS".

Термін контракту нинішнього запасного воротаря Альфонса Ареоля, який виступає в Мадриді на правах оренди, закінчується цього літа. Він не буде продовжувати виступи в клубі.

"Галактікос" мають намір зробити 21-річного Андрія Луніна запасним голкіпером основного складу для Куртуа.

Зазначимо, що причиною подібного рішення є фінансова складова. Зарплата українця вдвічі менша за Ареоля, тому вибір "галактікос" пав на кандидатуру Луніна.

Додамо, у нинішньому сезоні Лунін зіграв 9 матчів за "Ов'єдо" на правах оренди та дві гри за "Вальядолід".

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