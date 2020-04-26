"Реал" решил сделать Лунина вторым вратарем команды

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 4689 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 10666 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 50523 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 92813 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104063 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129963 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129988 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174374 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122097 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 159295 просмотра

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"Реал" решил сделать Лунина вторым вратарем команды

"Реал" решил сделать Лунина вторым вратарем команды

Киев  •  УНН

 • 13623 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Мадридский "Реал" начал планирование кадровых изменений на следующий сезон, и одно из решений, которое уже было принято - кто будет вторым выбором после Тибо Куртуа, передает УНН со ссылкой на "AS".

Срок контракта нынешнего запасного вратаря Альфонса Ареоля, выступающего в Мадриде на правах аренды, заканчивается этим летом. Он не будет продолжать выступления в клубе.

"Галактикос" намерены сделать 21-летнего Андрея Лунина запасным голкипером основного состава для Куртуа.

Отметим, что причиной подобного решения является финансовая составляющая. Зарплата украинца вдвое меньше Ареоля, поэтому выбор "галактикос" пал на кандидатуру Лунина.

Добавим, в нынешнем сезоне Лунин сыграл 9 матчей за "Овьедо" на правах аренды и две игры за "Вальядолид".

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