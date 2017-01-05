“Реал” розгромив “Севілью” у матчі Кубка Іспанії

Головним героєм першого матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії став Хамес Родрігес. Колумбієць відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного і реалізував пенальті перед перервою. Ще один гол забив головою Рафаель Варан.

Варто відзначити, що всі забиті м’ячі у зустрічі відбулися у першому таймі.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 12 січня в Севільї.

Результати інших поєдинків 1/8 фіналу виглядають так:

“Реал Сосьєдад” — “Вільяреал” 3:1

“Алькоркон” — “Кордоба” 0:0.