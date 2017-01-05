"Реал" разгромил "Севилью" в матче Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В первом поединке 1/8 финала Кубка Испании мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уверенно победил "Севилью" - 3:0, передает УНН со ссылкой на сайт "Королевского клуба".
Главным героем первого матча 1/8 финала Кубка Испании стал Родригес. Колумбиец открыл счет ударом из-за пределов штрафной и реализовал пенальти перед перерывом. Еще один гол забил головой Рафаэль Варан.
Стоит отметить, что все забитые мячи во встрече были в первом тайме.
Напомним, что ответный матч состоится 12 января в Севилье.
Результаты других поединков 1/8 финала выглядят так:
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 3:1
"Алькоркон" - "Кордоба" 0:0.