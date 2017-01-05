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"Реал" разгромил "Севилью" в матче Кубка Испании

"Реал" разгромил "Севилью" в матче Кубка Испании

Киев • УНН

 • 8446 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В первом поединке 1/8 финала Кубка Испании мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уверенно победил "Севилью" - 3:0, передает УНН со ссылкой на сайт "Королевского клуба".

Главным героем первого матча 1/8 финала Кубка Испании стал Родригес. Колумбиец открыл счет ударом из-за пределов штрафной и реализовал пенальти перед перерывом. Еще один гол забил головой Рафаэль Варан.

Стоит отметить, что все забитые мячи во встрече были в первом тайме.

Напомним, что ответный матч состоится 12 января в Севилье.

Результаты других поединков 1/8 финала выглядят так:

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 3:1

"Алькоркон" - "Кордоба" 0:0.

Украинские Национальные Новости

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