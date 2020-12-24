“Реал” продовжив переможну серію в іспанській Ла Лізі

Мадридці відкрили рахунок на 57 хвилині матчу із суперником із верхньої частини турнірної таблиці. Каземіро впевнено та агресивно пішов на м’яч та головою замкнув навіч від Марко Асенсіо.

Француз Карім Бензема став автором другого голу вже на третій компенсованій хвилині — 2:0.

Відзначимо, “галактікос” виграли 5-й поспіль поєдинок в чемпіонаті та зрівнялися із “Атлетіко” — по 32 очки, але у “матрацників” дві гри у запасі.