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"Реал" продолжил победную серию в испанской Ла Лиге

Киев • УНН

 • 14676 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Мадридский “Реал” на стадионе “Альфредо ди Стефано” уверенно победил "Гранаду (2:0) в поединке 15-го тура испанской Ла Лиги, передает УНН.

"Реал" продолжил победную серию в испанской Ла Лиге

Мадридцы открыли счет на 57 минуте матча с соперником из верхней части турнирной таблицы. Каземиро уверенно и агрессивно пошел на мяч и головой замкнул воочию от Марко Асенсио.

Француз Карим Бензема стал автором второго гола уже на третьей компенсированной минуте — 2:0.

Отметим, “галактикос” выиграли 5-й подряд поединок в чемпионате и сравнялись с “Атлетико” — по 32 очка, но у “матрасников” две игры в запасе.

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