"Реал" оголосив ім'я нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Мадридський “Реал” затвердив нового спеціаліста на посаді головного тренера клубу, інформує УНН з посиланням на сайт “вершкових”.
42-річний Сантьяго Соларі тепер буде обіймати посаду головного тренера. Раніше аргентинець був призначений в.о. наставника “Реала” після звільнення попереднього тренера Хулена Лопетегі, відправленого у відставку після серії незадовільних результатів.
Зазначимо, що Соларі виступав за “галактікос” в якості гравця з 2000-го по 2005-й роки. В якості тренера працював з “Реалом” U-19 (2013-2016) і з “Кастільо” (2016-2018).
Примітно, що на даний проміжок часу при новому тренері “Реал” здобув 4 перемоги в 4-х матчах.