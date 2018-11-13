"Реал" оголосив ім'я нового наставника

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Мадридський “Реал” затвердив нового спеціаліста на посаді головного тренера клубу, інформує УНН з посиланням на сайт “вершкових”.

42-річний Сантьяго Соларі тепер буде обіймати посаду головного тренера. Раніше аргентинець був призначений в.о. наставника “Реала” після звільнення попереднього тренера Хулена Лопетегі, відправленого у відставку після серії незадовільних результатів.

Зазначимо, що Соларі виступав за “галактікос” в якості гравця з 2000-го по 2005-й роки. В якості тренера працював з “Реалом” U-19 (2013-2016) і з “Кастільо” (2016-2018).

Примітно, що на даний проміжок часу при новому тренері “Реал” здобув 4 перемоги в 4-х матчах.

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